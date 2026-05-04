Lattice Semiconductor en hausse après l'annonce de l'acquisition de la société de logiciels AMI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** L'action Lattice Semiconductor LSCC.O progresse d'environ 2 % à 126,80 dollars en séance prolongée ** LSCC va acquérir AMI, une société spécialisée dans la gestion de plateformes et de services cloud d'IA dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'un montant de 1,65 milliard de dollars

** La transaction comprend 1 milliard de dollars en espèces et environ 650 millions de dollars en actions LSCC

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** AMI devrait générer plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2026

** À la clôture de lundi, LSCC affichait une hausse de 70 % depuis le début de l'année