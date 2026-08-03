Latigo et BlossomHill lancent leur introduction en bourse aux États-Unis alors que les cotations des entreprises biotechnologiques reprennent de la vigueur

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Les sociétés pharmaceutiques Latigo Biotherapeutics et BlossomHill Therapeutics ont lancé lundi leur introduction en bourse aux États-Unis, surfant sur la vague des introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies.

Les introductions en bourse dans le secteur biotechnologique bénéficient d’un regain d’afflux de capitaux, mais cette dynamique pourrait s’essouffler si les tensions persistantes au Moyen-Orient alimentaient l’inflation, maintenaient les taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps et augmentaient les coûts de financement pour les développeurs de médicaments en quête de liquidités.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Basée à Thousand Oaks, en Californie, Latigo Biotherapeutics vise une valorisation de 1,08 milliard de dollars et entend lever 288 millions de dollars en proposant 16 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune.

* La société se concentre sur le développement de médicaments antidouleur non opioïdes conçus pour bloquer la transmission de la douleur sans risque de dépendance.

* Son principal produit candidat, le LTG-001, est un inhibiteur oral actuellement en cours de développement en tant que traitement potentiel des douleurs aiguës modérées à sévères, y compris les douleurs postopératoires.

* Goldman Sachs, Jefferies, Leerink Partners et Guggenheim Securities sont les chefs de file de l’opération. Latigo a l’intention de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole “LTGO”.

* Basée à San Diego, en Californie, BlossomHill Therapeutics vise une valorisation de 494,38 millions de dollars et entend lever 132,8 millions de dollars en proposant 7,8 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

* Fondée en 2020, cette société est spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments à base de petites molécules, axés sur les besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies auto-immunes.

* J.P. Morgan, Leerink Partners, Guggenheim Securities, LifeSci Capital et H.C. Wainwright & Co. sont les chefs de file de l’opération. BlossomHill prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole “BLSM.”