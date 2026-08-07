Latigo devrait ouvrir en hausse lors de ses débuts au Nasdaq après une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse à 345,6 millions de dollars

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7 août - ** Le développeur de médicaments Latigo Biotherapeutics

LTGO.O devrait ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse de 345,6 millions de dollars américains

** Le titre devrait s'ouvrir à 20 dollars par action, contre un prix d'offre de 18 dollars

** La société LTGO, basée à Thousand Oaks, en Californie, a vendu 19,2 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revalorisée à 18 dollars par action

** LTGO, qui développe des analgésiques non opioïdes conçus pour bloquer la transmission de la douleur sans risque de dépendance, avait initialement mis sur le marché 16 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune

** Son principal produit candidat, le LTG-001, est en cours de développement pour offrir un soulagement rapide de la douleur aiguë tout en limitant le recours aux opioïdes

** Goldman Sachs, Jefferies, Leerink Partners et Guggenheim Securities ont agi en tant que chefs de file conjoints de l'opération