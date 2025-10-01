 Aller au contenu principal
Latecoere renforce sa collaboration spatiale avec Airbus sur la plateforme Eurostar Neo
information fournie par AOF 01/10/2025 à 15:01

(AOF) - Latecoere, partenaire de rang 1 des avionneurs, renforce sa collaboration avec Airbus Defence & Space sur la plateforme Eurostar Neo, le satellite de télécommunications de nouvelle génération à hautes performances. La division Space Solutions de Latecoere s'est vu attribuer deux nouveaux contrats en build-to-print. Concernant le premier, pour deux satellites Eurostar Neo dans le cadre d'un programme de défense, Latecoere livrera l'ensemble du harnais de la plateforme, couvrant le module de service, le module de communication, ainsi que l'ensemble des connecteurs.

Concernant le second, pour les deux satellites Eurostar Neo Al Yah 4 et Al Yah 5 opérés par Yahsat, un opérateur basé aux Émirats arabes unis, Latecoere produira le harnais électrique du module de service, ainsi qu'un jeu de connecteurs.

Latecoere assurera également l'intégration de ces harnais sur la structure des satellites dans les installations d'Airbus Defence & Space. Pour donner un ordre de grandeur, un harnais de module de service comprend environ 16 000 terminaisons électriques, tandis qu'un harnais de service de communication peut en atteindre 30 000.

La division Space Solutions de Latecoere est le leader européen du harnais électrique spatial.

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
197,7000 EUR Euronext Paris +0,15%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

