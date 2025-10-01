Latecoere renforce sa collaboration spatiale avec Airbus sur la plateforme Eurostar Neo

(AOF) - Latecoere, partenaire de rang 1 des avionneurs, renforce sa collaboration avec Airbus Defence & Space sur la plateforme Eurostar Neo, le satellite de télécommunications de nouvelle génération à hautes performances. La division Space Solutions de Latecoere s'est vu attribuer deux nouveaux contrats en build-to-print. Concernant le premier, pour deux satellites Eurostar Neo dans le cadre d'un programme de défense, Latecoere livrera l'ensemble du harnais de la plateforme, couvrant le module de service, le module de communication, ainsi que l'ensemble des connecteurs.

Concernant le second, pour les deux satellites Eurostar Neo Al Yah 4 et Al Yah 5 opérés par Yahsat, un opérateur basé aux Émirats arabes unis, Latecoere produira le harnais électrique du module de service, ainsi qu'un jeu de connecteurs.

Latecoere assurera également l'intégration de ces harnais sur la structure des satellites dans les installations d'Airbus Defence & Space. Pour donner un ordre de grandeur, un harnais de module de service comprend environ 16 000 terminaisons électriques, tandis qu'un harnais de service de communication peut en atteindre 30 000.

La division Space Solutions de Latecoere est le leader européen du harnais électrique spatial.