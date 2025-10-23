 Aller au contenu principal
Las Vegas Sands dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la vigueur de ses activités à Singapour et à Macao
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 00:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Las Vegas Sands LVS.N a dépassé mercredi les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre grâce à la forte demande de ses activités à Singapour et à Macao, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 6 % après la cloche.

La société basée dans le Nevada, qui exploite des centres de villégiature et des casinos intégrés, tels que Marina Bay Sands à Singapour, et six établissements à Macao, dont The Venetian Macau, a fait état d'une forte demande de la part de ses établissements.

Las Vegas Sands a augmenté son dividende annuel à 1,20 dollar par action et a porté son rachat d'actions à 2 milliards de dollars.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 78 cents par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 60 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu total des opérations de Macao a augmenté de 7,6 % pour atteindre 1,91 milliard de dollars d'une année sur l'autre, par rapport aux estimations consensuelles de 1,84 milliard de dollars.

Le revenu total des opérations de Singapour a augmenté de 56,3 % pour atteindre 1,44 milliard de dollars par rapport à l'année dernière, ce qui est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,14 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel total de la société s'est élevé à 3,33 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 3,03 milliards de dollars.

