Larry Ellison renonce à son projet de vendre des actions Oracle pour un montant pouvant atteindre 7,5 milliards de dollars

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(Réécriture intégrale avec contexte)

Oracle a annoncé samedi que son cofondateur et président exécutif, Larry Ellison, avait annulé son projet de vendre jusqu’à 50 millions d’actions Oracle, d’une valeur d’environ 7,5 milliards de dollars au cours de clôture de vendredi.

Oracle avait révélé vendredi dans un document réglementaire que M. Ellison avait adopté ce plan de cession le 22 juin 2026 et que celui-ci devait expirer le 24 octobre 2026.

« Aucune action Oracle n’a été vendue dans le cadre de ce plan, et il n’a pas l’intention de vendre d’autres actions Oracle », a déclaré Oracle samedi.

L'action Oracle a été malmenée cette année en raison des inquiétudes croissantes des investisseurs face à la flambée des dépenses d'investissement, qui pèse sur son flux de trésorerie disponible.

Le titre a perdu près de 23 % depuis le début de l’année et s’échangeait à un niveau inférieur de plus de 18 % à son cours de clôture du 18 juin, dernier jour de cotation avant l’adoption du plan par Ellison.

Oracle n’a pas donné de raison pour l’annulation du plan de transactions d’Ellison.

M. Ellison, âgé de 82 ans, a occupé le poste de directeur général d’Oracle jusqu’en 2014 et est le principal actionnaire de la société, détenant plus de 38 % du capital, selon les données de LSEG.

Plus tôt dans la semaine, Oracle avait publié des résultats trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street et une consommation de trésorerie inférieure aux prévisions, apaisant ainsi certaines inquiétudes concernant sa frénésie de dépenses financée par l'endettement et entraînant un bond du cours de l'action vendredi .

Cependant, son titre a ensuite inversé la tendance, les analystes estimant qu’une reprise des flux de trésorerie n’était pas pour demain.

La société a également annoncé que les coûts de restructuration, qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan prévoyant notamment des suppressions d’emplois, augmenteraient d’environ 700 millions de dollars.