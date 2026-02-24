 Aller au contenu principal
Larimar saute sur l'étiquette "percée" de la FDA pour une thérapie contre les troubles neurologiques
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 14:34

24 février - ** Les actions du développeur de thérapie Larimar Therapeutics LRMR.O ont bondi de 32 % à 3,71 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé une désignation de percée à sa thérapie expérimentale nomlabofusp

** Cette désignation vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une maladie grave ou un besoin médical non satisfait

** Nomlabofusp est une thérapie de remplacement des protéines pour le traitement des adultes et des enfants atteints de l'ataxie de Friedreich, une maladie neurodégénérative

** La société prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché pour le nomlabofusp d'ici juin

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 26,3 % depuis le début de l'année

