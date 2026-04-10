Largo renforce ses ressources financières
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 08:27
Cette opération intervient dans un contexte de forte dynamique commerciale, marqué par un niveau d'activité record au premier trimestre 2026.
Les fonds levés visent à accompagner la montée en puissance du groupe. Ils permettront notamment de sécuriser les approvisionnements, de soutenir le développement du portefeuille clients existant ainsi que de nouveaux partenariats, et de poursuivre l'optimisation du pilotage industriel et l'amélioration des indicateurs financiers, dans la continuité de la performance enregistrée au second semestre 2025.
Les cofondateurs Christophe Brunot et Frédéric Gandon indiquent que cette levée de fonds doit permettre d'accompagner l'accélération de l'activité et de soutenir les ambitions du groupe pour l'ensemble de l'exercice 2026, tout en renforçant ses capacités opérationnelles et sa performance financière.
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