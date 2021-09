LARGO recrute son Directeur de Production et optimise son outil industriel

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce :



• La nomination de Benjamin Larose en qualité de Directeur de Production afin d’accompagner la montée en puissance de l’outil industriel de Largo

• L’optimisation de son processus de reconditionnement pour atteindre 13 000 produits reconditionnés par mois d’ici fin 2021



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo précisent : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Benjamin Larose au sein de Largo. Son expertise et son expérience seront des atouts déterminants dans la nouvelle phase d’expansion de notre Société. L’une de ses premières réalisations stratégiques a été l’amélioration de notre process de reconditionnement qui nous permet d’augmenter notre productivité et notre capacité de reconditionnement dans le but de pouvoir répondre à la demande croissante pour nos appareils reconditionnés (smartphones, tablettes, ordinateurs …) »