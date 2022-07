LARGO réalise un chiffre d’affaires semestriel de 9,3 M€, en croissance de +49% et publie son premier bilan carbone

• Poursuite d’une croissance soutenue au T2 2022 : +50% par rapport au T2 2021

• Confirmation des objectifs 2022 : 30 M€ de chiffre d’affaires et atteinte d’un EBITDA positif

• Publication du premier bilan carbone de Largo, avec pour objectif de réduire au maximum l’empreinte carbone de l’entreprise



Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2022.



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Au cours de ce premier semestre 2022, Largo a poursuivi sa dynamique de forte croissance confirmant son positionnement différenciant sur un marché du reconditionné en plein essor, et la qualité des partenariats signés auprès de distributeurs et d’opérateurs de premier plan. Pour satisfaire une demande soutenue, nous accélérons la montée en puissance de notre outil industriel, ce qui nous permet d’accroître à la fois notre capacité de production et notre productivité. En parallèle, nous continuons d’appliquer une stratégie d’achat privilégiant les circuits courts et bénéficions d’un mix de vente à plus forte valeur ajoutée. Disposant d’atouts renforcés et en vue d’un second semestre historiquement plus dynamique, nous abordons le reste de l’année avec confiance et confirmons ainsi nos objectifs financiers 2022. »