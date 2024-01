Largo réalise un chiffre d’affaires 2023 de 21,2 M€

• Validation du modèle économique et de la stratégie axée sur l’amélioration de la rentabilité :

o Accélération du niveau de collecte en circuit court : +125% vs. 2022

o Optimisation de la rotation de stocks

o Validation des outils de pilotage industriel

o Augmentation des marges au cours du S2 2023





• Un début d’exercice 2024 prometteur porté par la réussite de l’implémentation du nouveau modèle économique

o Très bon niveau d’activité sur le début d’année

o Objectif de croissance des ventes du T1 2024 de +60% vs. T1 2023



Sainte-Luce-sur-Loire – 25 janvier 2024 – 7h30 CET : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel clos le 31 décembre 2023.





