Largo publie ses résultats semestriels et son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

• Résultats du 1er semestre 2025 : stabilité des indicateurs financiers vs. S1 2024

o Chiffre d’affaires semestriel : 14,5 M€

o Stabilité des indicateurs de rentabilité opérationnelle malgré une activité en léger retrait

o Position de trésorerie à 3,9 M€ au 30 juin 2025



• Bon niveau d’activité au 3ème trimestre 2025 : chiffre d’affaires à 9,4 M€, soutenu par la dynamique du canal Opérateurs



• Réorganisation stratégique pour abaisser le niveau du seuil de rentabilité

o Rationalisation de la gamme de produits sur des critères de rentabilité, réparabilité et demande client

o Réduction des charges de structure supérieure à 10%



Sainte-Luce-sur-Loire – 16 octobre 2025 – 07h30 CEST : Largo, acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce ses résultats semestriels clos le 30 juin 2025 et son chiffre d’affaires du troisième trimestre clos le 30 septembre 2025.



Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Au cours du premier semestre 2025, nos indicateurs de rentabilité se maintiennent malgré un retrait de notre niveau d’activité et ce grâce à une maîtrise rigoureuse des charges opérationnelles de l’entreprise. Une réorganisation stratégique a été engagée pour abaisser le niveau de chiffre d’affaires requis pour atteindre le seuil de rentabilité. Axée sur la rationalisation de notre gamme, privilégiant les références les plus rentables et offrant la meilleure réparabilité.