Largo, partenaire de Doctolib sur les produits high tech reconditionnés

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français expert du reconditionnement, annonce la mise en place d’un partenariat avec Doctolib, leader de l’e-santé en Europe.

● Depuis le mois de février 2022, les collaborateurs de Doctolib sont équipés d’appareils (téléphones et tablettes) reconditionnés par Largo dans son atelier de Sainte-Luce-sur-Loire (44).

● Cette collaboration a permis à Doctolib d’éviter l'émission de 4,8 tonnes d'équivalent carbone.



Christophe Brunot, cofondateur et PDG de Largo se réjouit :« Notre souhait chez Largo est de travailler avec les acteurs de l’économie de demain qui souhaitent s’engager afin de réduire leur empreinte. Doctolib est aujourd’hui devenu une référence pour le plus grand nombre, avec un souhait profond de montrer l’exemple en termes de pratiques. Nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans cette démarche vertueuse. »



