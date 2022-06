Largo lance son offre de formation en ligne, intitulée Largo Academy, destinée aux distributeurs partenaires de la société nantaise

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, lance :

● Largo Academy, une offre de formation gratuite et clé en main pour les forces de vente des distributeurs de produits reconditionnés Largo.

● Plusieurs modules en e-learning et des questionnaires pour tester ses connaissances sur le marché du reconditionné, les informations produits, les argumentaires de vente, etc.



