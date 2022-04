Largo accélère dans la mise en œuvre de sa stratégie RSE

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, fait le point sur ses avancées en matière de RSE.



● De nombreux objectifs atteints sur les volets sociaux et environnementaux depuis la nomination de Mathilde Ardoin, Responsable RSE de Largo

● La feuille de route RSE s'enrichit, au-delà des quatre chantiers prioritaires définis fin d’année dernière (engagements du label LUCIE, réalisation du bilan carbone, certifications ISO 14001 et 9001 et gestion des déchets) avec notamment la mise en point d’un packaging éco-responsable, 100% recyclable.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : largo@newcap.eu