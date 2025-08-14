 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lanxess revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison des droits de douane
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Prévisions de bénéfices pour 2025 de 528 millions d'euros à 580 millions d'euros

*

Le directeur général déclare que le troisième trimestre sera affecté par une "incertitude massive"

*

Les actions chutent de 3,1 %

(Mise à jour de l'évolution des actions au paragraphe 4, ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 7 à 12) par Ozan Ergenay

Le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess LXSG.DE a réduit jeudi ses prévisions de bénéfices annuels plus sévèrement que prévu, en raison de la faiblesse de la demande, et a déclaré que la guerre commerciale mondiale créait une "incertitude massive" pour l'industrie.

La société prévoit désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), hors éléments exceptionnels, de 528 millions à 580 millions d'euros (618 à 679 millions de dollars) pour 2025. L'entreprise prévoyait auparavant une fourchette de 600 à 650 millions d'euros.

Ce chiffre est à comparer aux attentes des analystes qui tablaient sur 572 millions d'euros, selon un sondage fourni par l'entreprise .

Les actions de Lanxessétaient en baisse de 3,1 %à 0905 GMT.

Le secteur chimique allemand a été confronté à une demande faible, à des coûts énergétiques élevés, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement et à un ralentissement économique. Les tarifs douaniers du président américain Donald Trumpont ajouté à la pression sur l'industrie, envoyant les marchés mondiaux en vrille et réduisant l'optimisme économique des investisseurs.

"Les tarifs douaniers et l'escalade depuis avril ont conduit à une situation où le deuxième trimestre s'est avéré beaucoup plus faible pour toutes les industries", a déclaré le directeur général Matthias Zacher lors d'une conférence téléphonique.

Matthias Zacher a déclaré que le prochain trimestre serait affecté par cette "incertitude massive", étant donné que l' accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne n'a été conclu que récemment.

"L'industrie européenne se redressera un peu au quatrième trimestre et sera un peu plus stable, et nous serons plus sûrs de notre planning, mais le deuxième et le troisième trimestre seront difficiles", a-t-il ajouté.

Matthias Zacher a également indiqué que le segment des additifs de spécialité de l'entreprise est confronté à une concurrence intense de la part de la Chine, car les concurrents chinois cessent de vendre leurs produits sur les marchés américains et se concentrent plutôt sur l'Europe.

Les entreprises chinoises ont réduit leurs prix, perturbant l'industrie chimique en Europe et en Allemagne, a-t-il déclaré, saluant le programme de relance des infrastructures du gouvernement allemand.

"Les politiciens ont compris que nous devions prendre des mesures pour accroître notre compétitivité et agir sur le cadre économique, les conditions générales", a déclaré Matthias Zacher.

Lanxess a rejoint d'autres entreprises chimiques européennes qui ont récemment réduit leurs prévisions annuelles, en raison de la faiblesse de la demande, des effets de change défavorables et de l'incertitude croissante du marché, accélérée par les droits de douane américains.

Ces entreprises incluent BASF BASFn.DE>, Evonik EVKn.DE , Clariant CLN.S , Wacker Chemie WCHG.DE , DSM-Firmenich

DSFIR.AS , Symrise< SY1G.DE>, K+S SDFGn.DE et Brenntag

BNRGn.DE . (1 $ = 0,8546 euros)

