Wall Street ouvre en baisse à la veille des "minutes" de la Fed

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs ‍gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la ‌Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 103,25 points, soit 0,21%, à 48.607,72 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de ​0,44% à 6.899,16 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,76%, soit 179,33 points, à ⁠23.413,77.

Les principaux indices de Wall Street reprennent leur souffle après les records d'indices enregistrés la semaine dernière par le S&P, soutenus par ⁠les valeurs technologiques.

A l'entame d'une ‍semaine à nouveau écourtée par le Nouvel An, les investisseurs ⁠attendent principalement la publication mardi des "minutes" de la Réserve fédérale américaine.

Si la Fed a abaissé les taux au début du mois et n'a prévu qu'une seule nouvelle ​baisse l'année prochaine, les traders anticipent au moins deux autres baisses et s'attendent à ce que le prochain président de la Fed adopte une position accommodante.

"Nous ne voyons ⁠pas de risque d'inflation galopante dans le scénario de base, nous ​pensons donc que la Fed dispose encore d'une marge de ​manœuvre pour baisser ses ​taux", selon Becky Qin, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Fidelity International.

"Il est donc toujours ​possible d'envisager un contexte raisonnablement favorable ⁠pour les actifs risqués."

Aux valeurs, Lululemon grappille 0,7%, alors que le fondateur du détaillant en difficulté a lancé une tentative de prise de contrôle du conseil d'administration.

Le gestionnaire d'actifs Digital Bridge bondit de 9,8% après l'annonce d'un accord de rachat par SoftBank Group ‌pour environ 4 milliards de dollars.

(Rédigé par Augustin Turpin)