Câbles sous-marins: Prysmian s'allie avec Fincantieri dans les télécommunications
information fournie par Boursorama avec AFP 29/12/2025 à 15:53

( AFP / MARCO BERTORELLO )

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi.

Xtera sera rachetée par une nouvelle coentreprise contrôlée à 80% par Prysmian et 20% Fincantieri, après une validation attendue au premier trimestre 2026. Xtera est estimée à 65 millions de dollars (55 millions d'euros).

Cette coentreprise entre le fabricant de câbles et le chantier naval doit devenir "un guichet unique pour des solutions complètes de télécommunications sous-marines", alors que le secteur explose avec les besoins de l'intelligence artificielle, expliquent les partenaires dans un communiqué.

Prysmian et Fincantieri prévoient de proposer "de nouveaux services sous-marins axés sur la sécurité, notamment des navires de garde et des drones", et envisagent également une extension de leur partenariat aux câbles électriques sous-marins.

Avec ce rachat, Prysmian se renforce notamment face à Alcatel Submarine Networks, le leader du secteur des câbles de télécoms, racheté fin 2024 par l'Etat français au Finlandais Nokia.

"En tant que leader du marché des câbles sous-marins pour l’énergie, nous serons désormais compétitifs pour fournir des connexions télécoms régionales et longue distance à l'échelle mondiale", a souligné Raul Gil, en charge de la division Transmission chez Prysmian.

Du côté de Fincantieri, cette opération "constitue une étape importante dans la mise en œuvre de notre vision industrielle, qui place le secteur sous-marin comme l'un des piliers stratégiques du groupe", a commenté le PDG du chantier naval Pierroberto Folgiero.

Xtera compte 60 salariés entre le Royaume-Uni et le Texas et affiche un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros.

IA: Intelligence artificielle

