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Lanxess prévoit que le prix du pétrole se situera entre 100 et 110 dollars le baril
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ozan Ergenay

Lanxess LXSG.DE s'attend à ce que les prix du pétrole restent élevés au cours des prochains mois, avertissant que les coûts énergétiques élevés continueront de peser sur le secteur chimique après que le conflit au Moyen-Orient a perturbé les marchés des carburants et des matières premières.

Le directeur général Matthias Zachert a déclaré que la société s'attendait à ce que les prix du pétrole se maintiennent entre 100 et 110 dollars le baril au cours des prochains mois, ajoutant que Lanxess comptait répercuter la hausse des coûts par des augmentations de prix.

Il a indiqué que la pression exercée par la concurrence chinoise en Europe commençait également à s'atténuer, les coûts énergétiques élevés touchant davantage l'Asie que l'Europe.

"Cela peut changer si la tendance à la paix se renforce, ou s'aggraver si l'escalade militaire reprend. Néanmoins, notre objectif clair est de répercuter ces coûts par des hausses de prix, malgré le prix élevé du pétrole", a ajouté Zachert.

L'industrie chimique européenne a subi une forte pression sur les prix au cours de l'année écoulée, les producteurs chinois ayant augmenté leurs exportations vers la région, favorisés par des tensions commerciales qui ont rendu l'Europe relativement plus attractive que le marché américain.

Zachert a déclaré que cette dynamique était en train de changer, le conflit au Moyen-Orient ayant modifié les coûts énergétiques relatifs et la compétitivité.

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