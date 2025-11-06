Lanxess plonge sur des perspectives déprimées
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 16:08
Le groupe allemand de chimie de spécialité explique que 'la faiblesse persistante de l'environnement économique et les incertitudes géopolitiques massives ont eu un impact sur ses résultats au 3e trimestre 2025'.
Ainsi, son EBITDA avant exceptionnel a chuté de 27,7% à 125 MEUR et son chiffre d'affaires s'est contracté de 16,3% à 1,34 MdEUR, la faiblesse générale de la demande ayant entraîné une baisse des volumes de ventes.
'La situation est particulièrement dramatique dans nos industries cibles que sont la construction, l'automobile et l'agrochimie', souligne son CEO Matthias Zachert, qui s'attend à ce que cette situation se poursuive jusqu'à l'année prochaine.
'Nous continuons donc à concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvons influencer : la réduction des coûts, la rationalisation des processus et des structures, et l'optimisation de notre positionnement sur le marché', poursuit-il.
