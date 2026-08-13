Lanxess en net repli après une dégradation

(Zonebourse.com) - Lanxess s'affiche en forte baisse à la Bourse de Francfort (-7,06%, à 14,82 euros) et se dirige vers un troisième repli consécutif, pénalisé par la dégradation de Berenberg.
La banque allemande est passée de conserver à vendre sur le titre du chimiste allemand, avec une cible de cours ramenée de 17 à 13,80 euros.
Les analystes se justifient en indiquant que le consensus est trop optimiste quant à la reprise des résultats et à la valeur réellement réalisable au niveau de la co-entreprise Envalior. Berenberg doute de la faisabilité d'une cession à Advent de la participation de 41% dans Envalior aux conditions convenues.
La banque allemande s'inquiète également du rythme de reprise et sur les perspectives à long terme. Ce scepticisme est lié aux extensions de capacités aux Etats-Unis chez Tetra Tech, dont la production doit démarrer en 2028. Selon Berenberg, la capacité de Lanxess à améliorer ses résultats dépend du redressement du taux d'utilisation de ses capacités (actuellement inférieur à 70%) et de meilleures performances dans des unités comme le brome, dont certaines ont des cycles d'offre et de demande spécifiques. Les analystes ne prévoient pas d'amélioration significative du taux d'utilisation du groupe à court terme, d'autant plus que le niveau de remplissage des stocks de gaz européens reste relativement bas.
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