Lanxess dépasse les prévisions pour le troisième trimestre, mais revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

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(Refonte avec les prévisions de résultats au paragraphe 1, ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2 et du flux de trésorerie disponible au paragraphe 7)

par Ozan Ergenay

Le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess LXSG.DE a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un résultat trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, grâce à des hausses de prix, mais a revu à la baisse ses prévisions de résultat annuel, ses marchés principaux ne montrant aucun signe de reprise généralisée.

Son titre a progressé d’environ 4 % en début de séance à Francfort.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestrede la société basée à Cologne a progressé de 9,6 % pour atteindre 1,46 milliard d'euros (1,64 milliard de dollars), contre les 1,44 milliard d'eurosestimés dans un sondage fourni par l'entreprise .

Elle a indiqué que cette hausse était principalement due à des augmentations de prix visant à répercuter la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie.

Lanxess a déclaré s'attendre désormais à ce que son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) hors éléments exceptionnels se situe dans la fourchette haute de 450 à 500 millions d'euros, contre une prévision antérieure de 450 à 550 millions d'euros.

L’ Ebitda trimestriel hors éléments exceptionnels de la société a progressé de 11,2 % pour s’établir à 139 millions d’euros, contre une estimation de 138,2 millions d’euros.

Elle a indiqué que son flux de trésorerie disponible s’élevait à 48 millions d’euros, contre un solde négatif de 14 millions d’euros un an plus tôt, ajoutant qu’elle tablait également sur un résultat positif au quatrième trimestre.

Toutefois, le directeur général Matthias Zachert a déclaré que la demande restait modérée sur plusieurs des marchés clés de l’entreprise, notamment ceux des produits agrochimiques, de l’automobile et de la construction, ajoutant que les mesures de réduction des coûts en cours contribuaient à soutenir les résultats .

Le secteur chimique allemand, troisième secteur d’activité du pays, est confronté à une faible demande, à des coûts énergétiques élevés, à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à un ralentissement économique général.

Lanxess a également averti que l’incertitude économique restait élevée, citant les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

Le conflit au Moyen-Orient a perturbé les marchés des carburants et des matières premières, entraînant une hausse des prix pour l’industrie chimique, grande consommatrice d’énergie, et poussant les entreprises à augmenter leurs prix.

(1 dollar = 0,8880 euros)