Lanxess augmente les prix des produits chimiques pour contrer les effets de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ozan Ergenay

Lanxess LXSG.DE a déclaré qu'il augmentait les prix des produits chimiques pour contrer les effets du conflit au Moyen-Orient, après que le fabricant de produits chimiques spécialisés a publié ses résultats annuels et annoncé des suppressions d'emplois plus tôt jeudi. La guerre américano-israélienne contre l'Iran , qui en est à sa troisième semaine, a fait grimper les prix dans le secteur des produits chimiques et a perturbé les marchés, suscitant la crainte que l'aggravation du conflit ne provoque un choc pétrolier, une hausse de l'inflation et un ralentissement de la demande des consommateurs.

Les entreprises chimiques ont été particulièrement touchées, car de nombreuses matières premières pour l'industrie sont produites au Moyen-Orient.

Matthias Zachert, directeur général de Lanxess, a déclaré aux journalistes que les prix payés par l'entreprise pour l'énergie et les matériaux avaient augmenté depuis le début de la guerre.

"Nous devons faire quelque chose et répercuter ces augmentations de prix, afin de ne pas avoir à payer la facture", a déclaré M. Zachert.

"Si vous regardez la situation, nos concurrents font la même chose, mais nous avons commencé tôt afin de contrecarrer le plus tôt possible." D'autres entreprises chimiques, dont Brenntag BNRGn.DE , Wacker Chemie WCHG.DE et BASF BASFn.DE , ont également commencé à augmenter leurs prix en raison de la flambée des coûts de l'énergie.

Si le conflit au Moyen-Orient se poursuit, l'industrie chimique connaîtra une nouvelle augmentation durable des prix des produits, a déclaré M. Zachert.

Dans un communiqué distinct publié jeudi, l'association allemande de l'industrie chimique VCI a déclaré que la guerre augmentait considérablement les risques pour l'économie mondiale, notamment en raison du blocage du détroit d'Ormuz.

"Par conséquent, de fortes augmentations de prix sont attendues, en particulier pour les produits pour lesquels la région joue un rôle central dans le commerce mondial", a déclaré le lobby industriel.