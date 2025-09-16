Lantern Pharma progresse après le succès d'un essai préliminaire pour son médicament contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Lantern Pharma LTRN.O augmentent de 9,8 % à 4,19 $ avant l'ouverture du marché

** Lantern Pharma déclare que son médicament expérimental contre le cancer, LP-184, a atteint tous les principaux objectifs de l'essai de stade précoce, montrant un profil de sécurité propre et des signes précoces de contrôle de la tumeur chez les patients atteints de tumeurs solides avancées

** Lantern rapporte des signes de bénéfices dans des cancers difficiles à traiter, y compris le glioblastome, les tumeurs stromales gastro-intestinales et le carcinome thymique

** Les indications de cancer dans ces essais ciblés représentent des marchés dont le potentiel annuel dépasse les 6 milliards de dollars, selon LTRN

** À la dernière clôture, l'action LTRN a progressé de 19,4 % depuis le début de l'année