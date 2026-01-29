 Aller au contenu principal
Lanson-BCC finalise une acquisition et dévoile ses revenus annuels
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:10

Au cours de l'année 2025, Lanson-BCC a enregistré des expéditions de 265,9 millions de bouteilles, soit un repli de 2,2% par rapport à l'exercice précédent. Dans le détail, la France a connu une baisse de 3,7%, tandis qu'à l'international, la contraction a été plus limitée (-1%).

L'exercice s'est déroulé dans un environnement macro-économique toujours contraint, caractérisé par une légère baisse de la consommation, des incertitudes géopolitiques persistantes et des tensions commerciales sur le marché américain.

Au niveau du chiffre d'affaires, il s'est affaissé de 15,7%, à 141,3 millions d'euros au second semestre. Au total, sur l'ensemble de l'année, il recule de 8,7%, à 233,3 millions d'euros.

En parallèle, Lanson-BCC a annoncé la finalisation, le 5 janvier dernier, de l'acquisition de Heidsieck & C Monopole. La transaction a été réalisée pour un prix total de 50 millions d'euros.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de long terme du groupe visant à renforcer son portefeuille de marques, optimiser les synergies entres ses Maisons et poursuivre une création de valeur durable.

Valeurs associées

LANSON-BCC
30,600 EUR Euronext Paris +0,33%
