Lancement par cegedim.cloud d'une nouvelle version d'Enercare
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:03
"Intégrée au portail ITCare, cette évolution majeure permet aux clients déjà hébergés d'aller au-delà du simple reporting environnemental, pour s'engager dans un pilotage concret, opérationnel et éclairé de leur impact carbone", explique le groupe.
Enercare met à disposition une rubrique dédiée à l'empreinte carbone des services hébergés. Elle permet d'identifier l'impact environnemental de chaque cloud, en affichant à la fois les émissions de CO2 des services globaux qui le composent et celles des instances associées.
"Le calcul de l'empreinte carbone s'appuie sur la répartition des consommations énergétiques réelles des services, en prenant en compte l'ensemble des éléments nécessaires à leur fonctionnement", précise Cegedim.
Cela inclut selon lui les équipements IT (serveurs, solutions de stockage et infrastructures réseau) auxquels est appliquée la performance énergétique des datacenters, mesurée par le PUE (Power Usage Effectiveness).
Valeurs associées
|13,3500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
