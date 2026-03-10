(AOF) - Normalisation des taux d’intérêt, besoins croissants de financement de la transition énergétique et climatique, exigence renforcée de crédibilité des démarches ESG : c’est dans ce contexte qu’Ecofi, filiale de gestion d’actifs du groupe Crédit Coopératif, Goodvest et Team for the Planet annoncent le lancement du fonds Team for The Planet - Goodvest Sustainable Bonds by Ecofi.

Classé article 9 au sens du règlement SFDR, ce fonds obligataire vise à orienter l'épargne vers le financement de projets contribuant à la transition énergétique et climatique, tout en mettant en œuvre une gestion financière rigoureuse.

Le fonds repose sur une allocation majoritairement investie en obligations vertes ( green bonds ), représentant au minimum 75% de l'actif. Ces obligations ont pour objet de financer ou refinancer des projets environnementaux, notamment liés à la lutte contre le changement climatique, à la préservation des ressources naturelles, à la biodiversité et à la réduction des pollutions.

Le portefeuille intègre une poche d'actions non cotées émises par Team for the Planet à hauteur de 10% maximum, ainsi que, de manière encadrée, des obligations à haut rendement dans la limite de 10% de l'actif. Le fonds sera ainsi investi à 100% dans des investissements durables, selon PRISME, la méthodologie propriétaire d'analyse extra-financière d'Ecofi.

En cohérence avec les politiques de transparence d'Ecofi, Goodvest et Team for the Planet, tous les souscripteurs du fonds auront accès à la liste complète et exhaustive des différentes valeurs sélectionnées, ainsi qu'à leur pondération dans le fonds.

La gestion financière et le pilotage de l'allocation sont assurés par Ecofi. La sélection des émetteurs repose sur une analyse crédit fondamentale couplée aux filtres de la méthodologie PRISME (exclusions sectorielles, analyse des controverses et évaluation des pratiques ESG).

Goodvest intervient en tant que conseiller pour la définition de l'univers d'investissement, veillant à la cohérence avec les critères ESG et les politiques d'exclusion (notamment sur les énergies fossiles). Team for the Planet apporte son expertise dans l'identification et le financement d'innovations de rupture visant à réduire structurellement les émissions mondiales de gaz à effet de serre.