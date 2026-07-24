Lancement de Zeus Invest

(Zonebourse.com) - Après plusieurs années de développement sous le nom de Lajus & Associés Multi-Family-Office, Kévin Lajus fait évoluer sa société en 2026, aux côtés de 63 investisseurs, pour donner naissance à Zeus Invest. Il s'agit d'un Multi-Family Office nouvelle génération qui accompagne une clientèle HNW/UHNW, chefs d'entreprise et C-levels, dans la structuration, l'optimisation et la transmission de son patrimoine, en France comme à l'international.

La société développe une approche qui conjugue expertise patrimoniale, innovation technologique et accompagnement sur mesure, en intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et internationales de chaque stratégie patrimoniale.

Après son lancement officiel en janvier 2026, Zeus Invest confirme rapidement ses ambitions. L'entreprise réalise une première levée de fonds de 4,8 millions d'euros en seulement quatre jours auprès de 64 investisseurs, principalement des clients historiques de la structure.

En parallèle, elle crée Zeus Technologies, une filiale dédiée au développement de ses propres logiciels propriétaires augmentés par l'intelligence artificielle, conçus pour accompagner les conseillers dans leurs analyses tout en laissant l'humain au coeur des décisions. La société prévoit le lancement, courant 2027, d'une application destinée à offrir aux clients un accès simplifié et centralisé au suivi de leur patrimoine.

Pour Kévin Lajus, la technologie n'a de valeur que si elle renforce la qualité du conseil. Son objectif n'est pas de transformer la gestion de patrimoine en un métier d'algorithmes, mais de donner aux conseillers les moyens de consacrer davantage de temps à ce qui fait leur valeur : comprendre leurs clients, être proactifs et les accompagner dans les décisions les plus importantes. Une vision que Zeus Invest entend porter à l'échelle européenne.

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