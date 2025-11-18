Lancement de Swiss Life Funds (LUX) Bond 12M

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France annonce l’évolution stratégique de Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026, qui devient Swiss Life Funds (LUX) Bond 12M. Le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 ("HY 2026") évolue vers une approche privilégiant les obligations Investment Grade à court terme. Le nouveau compartiment Swiss Life Funds (LUX) Bond 12M ("Bond 12M") vise une performance régulière sur un horizon de placement de 12 mois, sans échéance définie, avec une gestion dynamique et flexible.

Bond 12M investira principalement dans des obligations, libellées en euro et bénéficiant d'une notation Investment Grade.

Jusqu'à 20% de l'actif pourra être exposé à des obligations High Yield, selon les opportunités de marché identifiées par les équipes de gestion.

Classé Article 8 selon le règlement SFDR, le fonds intègre une approche ESG, incluant une empreinte carbone réduite et un minimum de 5% d'investissements durables.