LANCEMENT DE NATURE4GROWTH, FONDS DE CAPITAL DEVELOPPEMENT INNOVANT POUR LA TRANSITION ALIMENTAIRE DURABLE

Audacia poursuit ses investissements dans les fonds innovants à fort potentiel avec le lancement du FPCI Nature4Growth dédié à la Transition Alimentaire Durable. Ce fonds inédit, qui a vocation à accélérer la Révolution Alimentaire Durable en Europe, s’inscrit dans le plan d’investissement « France 2030 » du Gouvernement pour mieux vivre et mieux produire en France à l’horizon 2030. La Transition Alimentaire Durable y est définie comme un objectif prioritaire avec un budget alloué de deux milliards d'euros pour promouvoir une alimentation saine, durable et traçable. Tout au long de son cycle de vie, Nature4Growth bénéficiera de l’expertise d’Audacia et de sa plateforme centrale afin de l’accompagner au mieux dans l’atteinte de ses objectifs.



Nature4Growth: fonds pionnier de capital développement innovant, spécialisé dans l’agro- alimentaire et l’agriculture



Pour accélérer la Transition Alimentaire Durable, Nature4Growth entend soutenir des entrepreneurs engagés à travers une stratégie de filière, qui vise à fédérer les acteurs de la chaîne agricole et agro- alimentaire. Nature4Growth est l’un des pionniers du secteur et opérera en Europe notamment en France, au Benelux et en Allemagne.



Pour Charles Beigbeder, Président d’Audacia : "Nature4Growth rentre parfaitement dans la stratégie d’investissement d’Audacia qui vise à couvrir des secteurs futurs de l’économie en croissance et peu traités par les acteurs classiques."