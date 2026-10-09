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Lancement de Crédit Agricole Deutschland
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 07:22

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Crédit Agricole SA a annoncé le lancement, à la fin du mois d'octobre, de Crédit Agricole Deutschland, sa nouvelle banque universelle à destination des particuliers en Allemagne. Conçue selon une approche digitale enrichie par l'intelligence artificielle et complétée par un accompagnement humain, cette entité vise à renforcer la présence du groupe sur la première économie européenne et l'un des principaux marchés de l'épargne du continent.

Le groupe est présent dans le pays depuis 70 ans et compte près d'un million de clients qui s'appuient sur 600 collaborateurs et le réseau de 20 agences de sa filiale CreditPlus. Les succursales de Berlin, Stuttgart, Francfort et Munich proposeront un accueil dédié à l'offre digitale dès le premier jour, tandis que l'ouverture de compte et la souscription s'effectueront en ligne via une application mobile dédiée.

L'offre initiale se concentrera sur la banque au quotidien et l'épargne (notamment les dépôts à vue rémunérés Tagesgeld et les comptes à terme Festgeld), avec une attention particulière portée aux clients patrimoniaux. Dès 2027, la gamme sera progressivement élargie pour intégrer des solutions de crédit, d'assurance, de nouvelles options de paiement mobile (Apple Pay, Google Pay) ainsi que du conseil renforcé.

Ce déploiement marque une étape clé du plan stratégique à moyen terme ACT 2028 de Crédit Agricole S.A. Le Groupe ambitionne ainsi de doubler sa base de clients particuliers dans le pays pour atteindre deux millions d'utilisateurs d'ici la fin de l'année 2028.

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CREDIT AGRICOLE SA
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