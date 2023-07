Lancement d’un test pilote sur un programme de 294 maisons et négociations avancées avec un groupe dubaïote en vue d’un partenariat exclusif

Suite au roadshow de Versity au Moyen-Orient, la société Versity SA coté sur Euronext Access+ (MLPAP) entre en négociation avec le groupe ON Off Real Estate LLC en vue d’un partenariat exclusif sur le territoire de Dubaï.

Frédéric Ibanez, fondateur et PDG de Versity, déclare : « Lors de notre roadshow au Moyen-Orient, nous avons pu apprécier la qualité des programmes immobiliers et présenter Versity à un panel de prometteurs et d’investisseurs.

Je suis convaincu que notre solution technologique a un avenir très prometteur sur ce marché qui ambitionne de rester à la pointe de l’innovation. »