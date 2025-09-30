Lamb Weston en hausse après des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions du fabricant de produits de pommes de terre surgelés Lamb Weston LW.N ont augmenté d'environ 6 % à 59,17 $ avant le marché

** Les ventes nettes du 1er trimestre s'élèvent à 1,66 milliard de dollars, contre des estimations de 1,62 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Les ventes du segment international ont augmenté de 4%, compensant une baisse de 2% des ventes du segment Amérique du Nord

** Le bénéfice par action ajusté du 1er trimestre de 74 cents a battu les attentes de 55 cents

** La société réaffirme également ses prévisions de chiffre d'affaires net et d'Ebitda ajusté pour l'exercice 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 16,7 % depuis le début de l'année