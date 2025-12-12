Ski alpin: Vonn retrouve la victoire sept ans plus tard, à deux mois des JO

Coupe du monde FIS de ski alpin - Descente féminine

Lindsey Vonn a frappé un grand coup vendredi à Saint-Moritz (Suisse) en remportant sur la descente sa première victoire en Coupe du monde depuis 2018, devenant à 41 ans, et moins d'un an après son retour à compétition, la skieuse la plus âgée à s'imposer sur le circuit.

Pour sa première course de la saison, l'Américaine s'est imposée avec une marge importante sur ses poursuivantes - respectivement 98 centièmes et 1''16 sur les Autrichiennes Magdalena Egger et Mirjam Puchner - pour signer sa 83e victoire en Coupe du monde, la première depuis la descente d'Åre (Suède) en mars 2018. Seule sa compatriote Mikaela Shiffrin compte davantage de succès à ce niveau (104).

La championne olympique 2010 de la descente avait annoncé en novembre 2024 son retour surprise à la compétition à la suite d'une opération du genou et cinq ans après avoir rangé les skis.

Quatorzième de sa course de reprise il y a un an, déjà à Saint-Moritz, elle avait conclu sa saison en mars dernier par son premier podium depuis son retour lors du super-G de Sun Valley (États-Unis).

Mercredi, la quadruple lauréate du classement général de la Coupe du monde avait prévenu en conférence de presse être "probablement dans la meilleure forme de [sa] vie". "Je n'ai aucune douleur physique. Je pense que c'est le plus important."

"Je pense que pour mon âge, je me sens vraiment très bien. Je me sens probablement mieux aujourd'hui qu'avant ma première rupture du ligament croisé antérieur en 2013", avait-elle ajouté, quelques heures après avoir réalisé le meilleur temps du premier entraînement de la descente de Saint-Moritz.

La double championne du monde - descente et super-G à Val-d'Isère en 2009 - démontre qu'elle sera une cliente pour ses cinquièmes Jeux olympiques, en février prochain, à Cortina d'Ampezzo. Ces Jeux en Italie ne sont d'ailleurs pas anodins dans son choix de revenir sur le circuit.

"Si les Jeux olympiques avaient lieu dans un endroit quelconque, comme dans un pays obscur où je ne suis jamais allée, je ne pense pas que cela m'intéresserait. Cortina est l'attraction. Cortina est la raison. C'est un endroit très significatif pour moi", a-t-elle dit mercredi.

"C'est là que j'ai décroché mon premier podium (en 2004). J'y ai battu le record de victoires en Coupe du monde féminine (désormais détenu par Mikaela Shiffrin) et j'y ai remporté plusieurs victoires. Je m'y sens comme chez moi."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)