 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 233,21
+0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lam Research progresse grâce à des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O ont augmenté de 3,8% à 146,65 dollars

** LRCX prévoit pour le T2 un chiffre d'affaires de 5,20 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, supérieur à l'estimation des analystes de 4,81 milliards de dollars - LSEG

** La société prévoit un bénéfice net ajusté par action de 1,15 $ pour le T2, plus ou moins 10 cents, par rapport aux estimations de 1,04 $

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 5,32 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 5,23 milliards de dollars

** LRCX annonce un bénéfice par action ajusté de 1,26 $ au 1er trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 1,22 $

** 23 des 32 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent de l'acheter, tandis que d'autres recommandent de la "conserver"; l'action a un objectif de cours médian de 160 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a presque doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

LAM RESEARCH
145,5300 USD NASDAQ +3,03%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank