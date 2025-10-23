Lam Research progresse grâce à des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O ont augmenté de 3,8% à 146,65 dollars

** LRCX prévoit pour le T2 un chiffre d'affaires de 5,20 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, supérieur à l'estimation des analystes de 4,81 milliards de dollars - LSEG

** La société prévoit un bénéfice net ajusté par action de 1,15 $ pour le T2, plus ou moins 10 cents, par rapport aux estimations de 1,04 $

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 5,32 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 5,23 milliards de dollars

** LRCX annonce un bénéfice par action ajusté de 1,26 $ au 1er trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 1,22 $

** 23 des 32 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent de l'acheter, tandis que d'autres recommandent de la "conserver"; l'action a un objectif de cours médian de 160 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a presque doublé depuis le début de l'année