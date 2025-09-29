Lam Research progresse après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de la société d'équipement de fabrication de puces Lam Research LRCX.O augmentent de près de 3,5 % pour atteindre environ 132,7 $ dans les échanges de pré-marché, après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter" et augmenté son objectif de cours (PT) de 100 $ à 150 $.

** Le nouveau PT représente une hausse de 17% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour l'exercice 26 à 22,4 milliards de dollars et 5,20 dollars respectivement, dépassant ainsi l'opinion de la Bourse

** L'amélioration des perspectives pour les équipements de fabrication de plaquettes de silicium est principalement due à des conditions plus favorables de l'offre et de la demande de mémoires, à la dynamique des fonderies de second rang et à la mise à jour des perspectives pour la Chine

** 23 des 32 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et neuf à "conserver"; leur prévision médiane est de 115 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 77,7 % depuis le début de l'année