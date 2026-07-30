Lam Research en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Lam Research LRCX.O progresse de 6,32% à 268,3 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street , l'essor des dépenses liées à l'IA ayant stimulé la demande pour ses équipements de fabrication de puces

** La société table sur un chiffre d’affaires de 8,10 milliards de dollars au premier trimestre, à ± 400 millions de dollars près, ce qui est bien supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 7,09 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Les analystes de Morningstar estiment que les investissements dans les infrastructures d’IA et l’augmentation de la capacité de production de puces alimenteront la croissance jusqu’en 2028, Lam étant bien placée pour gagner des parts de marché dans un contexte de forte demande

** Au quatrième trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6,72 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 6,67 milliards de dollars

** À la suite de ces résultats, au moins cinq sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour le titre, selon les données compilées par LSEG

** Trente-cinq analystes attribuent en moyenne la recommandation “acheter” au titre; l'objectif de cours médian s'établit à 380 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 47,4% depuis le début de l'année