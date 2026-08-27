Laiqon propose une gestion de fonds assistée par l’IA dans un ETF

Utiliser l’IA pour prendre les meilleures décisions d’investissement : c’est ce que propose un ETF actif du groupe allemand Laiqon, spécialiste de la gestion de fortune, LAIQON European Equity AI Optimized Active UCITS ETF. Le fonds coté couvre un univers d’actions européennes.

Laiqon a lancé cet ETF Next Generation en partenariat avec Amundi. Le fonds s’appuie en effet sur la plateforme ETF-as-a-Service d’Amundi. Dans le cadre de cette collaboration, le groupe allemand apporte son expertise en gestion de portefeuille pilotée par IA, tandis qu’Amundi assure la gestion de l’ETF sur sa plateforme de marque blanche et d’ETF actifs, en mettant à profit son expérience en structuration d’ETF.

Cet ETF Next Generation offre ainsi une gestion de fonds active assistée par IA. L’IA propriétaire de Laiqon s’appuie sur des données historiques remontant à 1993. L’investissement dans des actions européennes de grande et moyenne capitalisations est constamment réévalué, et la réallocation du portefeuille est possible sur une base quotidienne.

L’ETF vise une tracking error comprise entre 2?% et 5?%, « un écart volontairement élevé par rapport à l’indice de référence MSCI Europe Screened », selon un communiqué. Les pondérations par pays, secteurs et titres individuels peuvent différer de l’indice, dans des limites définies.

Ce fonds n’est que le premier ETF actif Next Generation d’une famille de produits complète. Avec ce concept, le groupe Laiqon entend lancer d’autres ETF dans lesquels l’IA sera conçue pour identifier spécifiquement le potentiel d’alpha dans d’autres zones d’investissement.

Le nouveau LAIQON European Equity AI Optimized Active UCITS ETF est désormais coté sur les principales places de négociation Xetra, gettex, Tradegate et LS Exchange.

L'Agefi