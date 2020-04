Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère s'étonne du maintien de la candidature d'un représentant d'Amber à son conseil Reuters • 15/04/2020 à 18:29









LAGARDÈRE S'ÉTONNE DU MAINTIEN DE LA CANDIDATURE D'UN REPRÉSENTANT D'AMBER À SON CONSEIL PARIS (Reuters) - Lagardère a dit mercredi prendre acte de la démission de Patrick Sayer de ses fonctions de juge au tribunal de commerce de Paris tout en s'étonnant du maintien par le fonds Amber Capital de sa candidature au conseil de surveillance de Lagardère en qualité de "membre indépendant". "La démission de M. Patrick Sayer en date du 1er avril 2020 est intervenue après que Lagardère ait révélé au tribunal de commerce de Paris, le 26 mars 2020, une série d'interférences personnelles de M. Patrick Sayer depuis novembre 2019, dans les contentieux opposant Lagardère à Amber Capital", dit Lagardère dans un communiqué. "Ces agissements ont soulevé la question du respect des obligations déontologiques qui s'imposaient à M. Patrick Sayer dans l'exercice de sa fonction de juge consulaire." Amber Capital a renouvelé ce mercredi son appel aux actionnaires de Lagardère à soutenir sa proposition de renouvellement du conseil de surveillance du groupe, dont il critique la gestion. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +4.11%