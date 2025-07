Lagardère: nouvelle organisation dans le 'travel retail' en Amérique Latine et dans le Pacifique information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 16:41









(Zonebourse.com) - Lagardère a annoncé lundi trois nominations destinées à soutenir les ambitions de croissance de Lagardère Travel Retail, sa filiale de distribution de voyage, en Amérique Latine et dans la région Pacifique.



Dans le cadre de cette réorganisation, Miguel Ruiz sera nommé à compter du 1er août au poste de directeur général (CEO) de Lagardère Travel Retail au Pérou, en remplacement de Cyril Letocart, qui a récemment pris les fonctions de CEO de Lagardère Travel Retail en Nouvelle-Zélande.



Parallèlement, Laura Perron a été nommée directrice commerciale, digital et marketing de Lagardère Travel Retail en Nouvelle-Zélande, avec prise d'effet au 15 juillet 2025.



Ces décisions visent à transformer son activité 'duty free' à Auckland et à offrir aux voyageurs une expérience shopping premium, explique Lagardère, en collaboration avec les équipes de l'exploitant aéroportuaire.





