Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lagardère: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Lagardère annonce avoir signé avec un prestataire de services d'investissement (PSI), un mandat portant sur le rachat de ses propres actions pour un volume maximum de 200.000 titres, dans le cadre du programme autorisé par l'AG du 25 avril dernier.



Le mandat, qui sera exécuté à compter de ce 29 octobre pour une durée pouvant s'étendre jusqu'au 13 janvier 2025, porte sur l'acquisition d'actions qui seront affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance et d'actions gratuites.



A la date du 25 octobre, après clôture des marchés, le contrat de liquidité conclu avec BNP Paribas Financial Markets a été suspendu. Les moyens affectés au compte liquidité à cette date, sont de 21.843 titres, et 472.901 euros.





Valeurs associées LAGARDERE SA 21,70 EUR Euronext Paris +0,23%