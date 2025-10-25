 Aller au contenu principal
TotalEnergies lève l'état de force majeure sur son projet de GNL au Mozambique
information fournie par Reuters 25/10/2025 à 17:21

PARIS (Reuters) -TotalEnergies a déclaré samedi avoir levé l'état de force majeure sur son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique et en avoir informé la présidence mozambicaine vendredi.

"Avant de relancer complètement le projet, le Conseil des ministres du Mozambique doit approuver un addendum au plan de développement contenant le budget et le calendrier actualisés", a indiqué le groupe à Reuters.

Le géant français de l'énergie avait déclaré en 2021 unesituation de force majeure sur ce projet de 20 milliards dedollars après des attaques.

Début octobre, le président du Mozambique, Daniel Chapo, a déclaré que les conditions étaient remplies pour que le projet de GNL de TotalEnergies dans le pays reprenne.

(Rédigé par Kate Entringer, avec Dominique Patton)

