Lagardère-Le conseil d'administration valide la poursuite des négociations avec LVMH sur Paris Match

Lagardere SA LAGA.PA :
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AUTORISE LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD PRÉLIMINAIRE ET LA POURSUITE DES NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC LVMH EN VUE D'UNE CESSION DU TITRE PARIS MATCH
* LE PROTOCOLE D’ACCORD NON ENGAGEANT PRÉVOIT QUE LA CESSION DU TITRE PARIS MATCH SERAIT RÉALISÉE SUR LA BASE D’UNE VALEUR D’ENTREPRISE DE 120 000 000 €
* L’ÉVENTUELLE SIGNATURE DES ACCORDS DÉFINITIFS POURRAIT INTERVENIR FIN JUILLET 2024
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(Rédaction de Gdansk)
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