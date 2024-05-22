 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
JUN 24 CAC 40 Index (10x)
8 075.50
-0.60%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
JUN 24 CAC 40 Index (10x)
8 075.50
-0.60%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lagardère-Le conseil d'administration valide la poursuite des négociations avec LVMH sur Paris Match
information fournie par Reuters 22/05/2024 à 18:10

Lagardere SA LAGA.PA :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AUTORISE LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD PRÉLIMINAIRE ET LA POURSUITE DES NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC LVMH EN VUE D'UNE CESSION DU TITRE PARIS MATCH

* LE PROTOCOLE D’ACCORD NON ENGAGEANT PRÉVOIT QUE LA CESSION DU TITRE PARIS MATCH SERAIT RÉALISÉE SUR LA BASE D’UNE VALEUR D’ENTREPRISE DE 120 000 000 €

* L’ÉVENTUELLE SIGNATURE DES ACCORDS DÉFINITIFS POURRAIT INTERVENIR FIN JUILLET 2024

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

LVMH
Euronext Paris -2.11%
LAGARDERE SA
Euronext Paris -2.29%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank