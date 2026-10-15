Lagardère affiche une croissance de 2,5% de son chiffre d'affaires sur 9 mois

Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 7,07 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2026, en hausse de 2,5% en données publiées et de 2,6% à données comparables, porté par la progression de l'ensemble de ses activités.

Sur le seul troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 3,3%, à 2,63 milliards d'euros, avec une croissance organique de 2,4%, soutenue notamment par Lagardère Travel Retail ( 3,3%) et Lagardère Publishing ( 0,9%).

Le groupe a toutefois subi un effet de change défavorable de 90 millions d'euros sur neuf mois, partiellement compensé par un effet de périmètre positif de 81 millions d'euros, lié notamment à ses récentes acquisitions et au développement de ses activités de duty free à Amsterdam-Schiphol.

Malgré les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, Lagardère entend poursuivre ses investissements ciblés et maintenir une rémunération régulière de ses actionnaires, tout en conservant une stricte discipline financière.