Lagardère affiche un CA en hausse à 5,91 milliards d'euros au 30 septembre 2023
information fournie par Reuters13/10/2023 à 17:51
13 octobre (Reuters) - Lagardere SA LAGA.PA :
* LAGARDÈRE AFFICHE UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE PLUS DE 900M€ (+15,3%1) SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023
* PERSPECTIVES: LAGARDÈRE DEMEURE CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À MAINTENIR UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RÉSULTATS, GRÂCE AU DYNAMISME ET À LA RÉACTIVITÉ DE SES ÉQUIPES, ET À LA PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE DIVERSIFIÉE DE SES DEUX PRINCIPALES BRANCHES
* AU 30 SEPTEMBRE 2023, LE GROUPE LAGARDÈRE RÉALISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5 914 M€, SOIT +18,1% EN DONNÉES PUBLIÉES ET +15,3% EN DONNÉES COMPARABLES
* PERSPECTIVES: MALGRÉ LES TENSIONS SUR LES COÛTS, LAGARDÈRE PUBLISHING DEVRAIT MAINTENIR DES PERFORMANCES RELATIVEMENT SIMILAIRES À CELLES DE 2022
* PERSPECTIVES: DANS UN ENVIRONNEMENT NORMALISÉ, ALORS QUE LE TRAFIC AÉRIEN MONDIAL POURSUIT SA REPRISE, LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DISPOSE D'UN POTENTIEL DE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SA RENTABILITÉ, INCLUANT LES INITIATIVES LEAP
Texte original: bit.ly/46quwcz Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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