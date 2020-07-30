Lagardère accuse une perte opérationnelle au S1, plombé par le coronavirus
Reuters•30/07/2020 à 18:00
30 juillet (Reuters) - Lagardère SCA LAGA.PA a annoncé jeudi dans un communiqué :
* À FIN JUIN 2020, LE FREE CASH-FLOW DU GROUPE HORS VARIATION DE BFR S'ÉLÈVE À - 242 MEUR CONTRE + 46 MEUR À FIN JUIN 2019
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 2,09 MDS VERSUS EUR 3,32 MDS IL Y A UN AN
* LE RÉSOP GROUPE AU PREMIER SEMESTRE S'ÉTABLIT À - 218 MEUR CONTRE + 88 MEUR EN 2019
* L'ENDETTEMENT NET S'ÉTABLIT À 2 048 MEUR AU 30 JUIN 2020, SOIT UNE DÉGRADATION DE 587 MEUR PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2019
* AU 30 JUIN 2020, LE GROUPE DISPOSE DE 1 021 MEUR EN TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE SOIT 108 MEUR DE PLUS QU'À FIN DÉCEMBRE 2019
* PERTE NETTE PART DU GROUPE EUR -481 MLNS VERSUS RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EUR 52 MLNS IL Y A UN AN
* L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL OPÈRE LE GROUPE DEMEURE INCERTAIN POUR LE S2 2020, DANS UN CONTEXTE DE POURSUITE DE LA CONTAGION DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
* LAGARDÈRE PUBLISHING ANTICIPE POUR 2020 QUE L'IMPACT NÉGATIF SUR SON RÉSOP SERA DE L'ORDRE DE 25 % À 30 % DE LA BAISSE DE SON CA
* LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL MAINTIENT L'HYPOTHÈSE D'UN IMPACT NÉGATIF SUR SON RÉSOP DE L'ORDRE DE 20 % À 25 % DE LA BAISSE DE SON CA
Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA
(Rédaction de Paris)
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