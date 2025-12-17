 Aller au contenu principal
Laetitia Brun nommée directrice des ressources humaines d'Eramet
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 08:58

Eramet annonce la nomination, à compter du 9 février 2026, de Laetitia Brun au poste de directrice des ressources humaines et à ce titre membre du comité exécutif. Elle succédera à Anne-Marie Le Maignan, qui a décidé de prendre sa retraite.

Spécialiste des ressources humaines, Laetitia Brun cumule plus de 20 ans d'expérience à l'international et un solide parcours dans divers secteurs tels que la chimie, la métallurgie, les infrastructures et les transports.

Elle occupait jusqu'à présent le poste de directrice des ressources humaines groupe chez Seqens, un leader mondial des solutions pharmaceutiques et des ingrédients spécialisés, où elle était également membre du comité exécutif.

Valeurs associées

ERAMET
48,9400 EUR Euronext Paris +3,03%
