Laetitia Brun nommée directrice des ressources humaines d'Eramet
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 08:58
Spécialiste des ressources humaines, Laetitia Brun cumule plus de 20 ans d'expérience à l'international et un solide parcours dans divers secteurs tels que la chimie, la métallurgie, les infrastructures et les transports.
Elle occupait jusqu'à présent le poste de directrice des ressources humaines groupe chez Seqens, un leader mondial des solutions pharmaceutiques et des ingrédients spécialisés, où elle était également membre du comité exécutif.
Valeurs associées
|48,9400 EUR
|Euronext Paris
|+3,03%
