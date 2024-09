Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lactalis: a racheté des activités à General Mills information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - General Mills a annoncé avoir conclu des accords définitifs pour vendre ses activités nord-américaines de yogourt à Lactalis et Sodiaal, dans le cadre de transactions en espèces d'une valeur totale de 2,1 milliards de dollars américains.



Lactalis réalise l'acquisition des activités américaines et Sodiaal rachète les activités canadiennes. Les transactions proposées devraient être conclues au cours de l'année civile 2025.



Les ventes portent sur les activités aux États-Unis et au Canada de plusieurs marques de yogourt, notamment Yoplait, Liberté, Go-Gurt, Oui, Mountain High, et ratio , ainsi que des usines de fabrication à Murfreesboro, au Tennessee, à Reed City, au Michigan, et à Saint-Hyacinthe, au Québec.



Collectivement, le secteur nord-américain du yogourt a contribué à hauteur d'environ 1,5 milliard de dollars américains aux ventes nettes de General Mills pour l'exercice 2024.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.