Lacroix sur une bonne dynamique

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des équipements et des technologies connectés avance de 3% à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de son point d'activité trimestriel qui est ressorti supérieur aux attentes. Une performance qui conduit Portzamparc à confirmer sa recommandation à l'achat sur le titre tout en relevant son objectif de cours.

Au premier trimestre 2026, le spécialiste des équipements électroniques et des technologies connectées a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 122,8 millions d'euros. La croissance a principalement été alimentée par la BU Environment, dont les revenus ont progressé de 22% à 42,4 MEUR, bien au-dessus des attentes du marché.

Cette performance s'explique notamment par une accélération exceptionnelle des commandes en Espagne en anticipation de l'échéance du programme PERTE, ainsi que par la signature de contrats significatifs à l'international dans l'Eclairage Public. Ces éléments ont permis de compenser le ralentissement attendu du marché français, pénalisé par le contexte pré-électoral municipal.

De son côté, la BU Electronics affiche un recul limité de -0,9%, à 80,4 MEUR, une évolution jugée rassurante après plusieurs trimestres de contraction. Le Groupe confirme ainsi avoir atteint un point bas dans cette activité, avec une amélioration progressive de la tendance au fil des derniers trimestres. En séquentiel, le premier trimestre ressort même en croissance de 9%.

Lacroix poursuit par ailleurs sa stratégie de réduction de son exposition au secteur automobile, qui ne représente plus que 40% de l'activité du pôle Electronics, contre 60% il y a trois ans. Le recentrage vers des marchés jugés plus porteurs, notamment l'Aéronautique & Défense, commence progressivement à porter ses fruits.

Perspectives prudentes

Malgré ce début d'année très solide, la direction conserve une approche prudente et ne relève pas ses objectifs annuels. Le groupe vise toujours une progression modérée de son chiffre d'affaires en 2026 ainsi qu'une marge d'EBITDA de 7,6%. Cette prudence s'explique par le retour de tensions sur la supply chain électronique, qui se traduit par des hausses de prix et un allongement des délais d'approvisionnement en composants.

Les perspectives par activité restent néanmoins bien orientées. Electronics devrait renouer avec une dynamique positive dès le deuxième trimestre grâce à l'accélération attendue du segment Aéro/Défense, tandis qu'Environment devrait évoluer sur une base plus normalisée après un premier trimestre exceptionnel.

Dans ce contexte, Portzamparc, qui confirme sa recommandation à acheter sur le titre tout en relevant son objectif de cours de 16,4 EUR à 18,1 EUR, estime que la publication renforce la crédibilité du scénario de redressement engagé par le groupe. Le broker a ainsi relevé ses prévisions de chiffre d'affaires 2026 et anticipe désormais une croissance de 3%, contre 1% auparavant, portée par une meilleure contribution de la BU Environment.

En parallèle, Lacroix a renforcé sa structure financière avec la signature de son premier crédit syndiqué, d'un montant total de 77,6 MEUR.

Cette opération comprend le refinancement de 44,6 MEUR de dettes existantes sur une maturité de sept ans, une ligne de financement de 30 MEUR destinée aux investissements industriels ainsi qu'une facilité de crédit renouvelable de 3 MEUR. De quoi sécuriser les capacités d'investissement nécessaires au déploiement de la feuille de route stratégique du groupe à horizon 2027.

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