Communiqué de presse LACROIX



Marge d’EBITDA à 7,6%, en ligne avec l’objectif fixé

Un résultat net impacté par d’importantes dépréciations sans impact sur la trésorerie,

Free Cash-Flow largement positif (+36,6 M€) et fort désendettement



Progression modérée du chiffre d’affaires et maintien de la marge d’EBITDA attendus en 2026

Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers pour 2027



Un taux de marge d’EBITDA à 7,6% du chiffre d’affaires, en ligne avec l’objectif annoncé



Pour rappel, suite à l’annonce le 15 mai dernier du projet de sortie d’Electronics North America - finalisé au plan opérationnel fin 2025 conformément au calendrier annoncé - la filiale a été comptabilisée en « activité abandonnée » sur l’exercice écoulé. Sur le périmètre consolidé correspondant ainsi aux activités poursuivies, LACROIX a enregistré en 2025 un chiffre d’affaires de 445,5 millions d’euros (M€), en repli de 6,5% à périmètre constant (hors segment Signalisation cédé fin avril 2024).